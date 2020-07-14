Границу возраста молодёжи в России хотят сдвинуть до 35 лет

https://static.news.ru/photo/bbd2c930-c674-11ea-9760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предельный возраст молодёжи планируют увеличить в России до 35 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

По его словам, эту возрастную границу предлагается закрепить в новой редакции законопроекта о молодёжной политике в РФ. Сейчас к молодёжи относятся лица с 14 до 30 лет.

Говоря о содержании законопроектов, стоит обозначить такие: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодёжь, молодая семья, молодёжная политика. Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодёжь» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет, — цитирует сенатора ТАСС.

Проект закона о государственной молодёжной политике в РФ был впервые внесён в Госдуму в мае 2007 года. В марте после нескольких доработок он был отклонён из-за того, что, по мнению ряда депутатов, его положения не устанавливали новых прав и обязанностей.

Ранее, как писал NEWS.ru, члены Совета Федерации разработали критерии «молодой семьи», а также решили, кого можно называть молодёжью. Всё это закреплено документально — в законопроекте «О молодёжной политике в РФ». Документ определяет параметры «молодой семьи»: это 35-летний возраст лиц, состоящих в браке, а также возраст одинокого родителя и наличие несовершеннолетнего ребёнка.