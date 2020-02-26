https://static.news.ru/photo/d5fb5aaa-58a3-11ea-b50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации разработали критерии «молодой семьи», а также решили, кого можно называть молодёжью. Всё это закреплено документально — в законопроекте «О молодёжной политике в РФ».

Документ определяет единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории молодёжи, — это люди в возрасте от 14 до 35 лет, передаёт РИА Новости. Что касается «молодой семьи», то среди параметров указаны: 35-летний возраст лиц, состоящих в браке, а также возраст одинокого родителя и наличие несовершеннолетнего ребёнка.

Разработанный сенаторами проект закона имеет так называемый рамочный характер. Это означает, что его положения могут быть конкретизированы и получить законодательное развитие на региональном уровне.

Основные параметры будут приниматься при разработке документов, относящихся к молодёжной политике страны.

Ранее на Дальнем Востоке, как писал NEWS.ru, первым молодым семьям выдали ипотечные кредиты по льготной ставке 2% годовых.