Госсовет в декабре обсудит школьное образование

https://static.news.ru/photo/edff139e-1522-11eb-9683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание Государственного совета РФ, в ходе которого планируется обсудить вопросы школьного образования, пройдёт в декабре 2020 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

У нас на декабрь назначен Государственный совет именно по вопросам школьного образования, — сказал он во время заседания коллегии ведомства.

Заседание коллегии посвящено улучшению подготовки и профессионального развития педагогических работников, развития среднего профессионального образования и концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.RU, замглавы Минпросвещения Алексей Корнеев в ходе Всероссийского открытого урока на тему: «Спорт — это жизнь» заявил, что ведомство разрабатывает программы по обучению школьников боевому искусству дзюдо и игре регби на уроках физкультуры.