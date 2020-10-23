Госсовет в декабре обсудит школьное образование

Заседание Государственного совета РФ, в ходе которого планируется обсудить вопросы школьного образования, пройдёт в декабре 2020 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
У нас на декабрь назначен Государственный совет именно по вопросам школьного образования, — сказал он во время заседания коллегии ведомства.
Заседание коллегии посвящено улучшению подготовки и профессионального развития педагогических работников, развития среднего профессионального образования и концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
Как писал NEWS.RU, замглавы Минпросвещения Алексей Корнеев в ходе Всероссийского открытого урока на тему: «Спорт — это жизнь» заявил, что ведомство разрабатывает программы по обучению школьников боевому искусству дзюдо и игре регби на уроках физкультуры.