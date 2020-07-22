Госдума разрешила смягчать наказание беременным за нетяжкие преступления

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий смягчать уголовное наказание беременным женщинам и матерям с детьми до трёх лет, совершившим преступления небольшой тяжести.

Теперь к этой категории осуждённых может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок заменён более мягким видом наказания. В поправках, вносимых в Уголовный кодекс РФ, говорится, что при этом осуждённая должна отбыть в исправительном учреждении не меньше четверти назначенного судом срока, передаёт ТАСС.

В пояснении к законопроекту приводится статистика ФСИН, согласно которой в домах ребёнка при колониях по состоянию на 1 марта 2019 года находились восемь женщины, осуждённых за преступления небольшой тяжести, а в учреждениях ФСИН содержались 19 беременных.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении амнистии в отношении определённых категорий граждан. Освободиться из тюрьмы могут несовершеннолетние, матери-одиночки и беременные женщины. Речь идёт о нарушителях, совершивших нетяжкие преступления, отмечается на сайте омбудсмена. Также в программу не должны попасть люди, лишённые родительских прав и совершившие преступления против детей.