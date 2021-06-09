Госдума приняла закон об ужесточении госконтроля за оборотом оружия

https://static.news.ru/photo/b8afc6e0-c920-11eb-bbaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании 9 июня приняла закон, ужесточающий госконтроль за оборотом оружия. Как пишет «Парламентская газета», если документ поддержит Совет Федерации и подпишет президент, то медосмотр граждан для приобретения оружия будут проводить только государственные и муниципальные медорганизации.

В него будет входить психиатрическое освидетельствование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Проходить процедуру нужно будет не реже одного раза в пять лет. Срок действия справки об отсутствии противопоказаний к владению оружия составит один год. Это касается тех, кто впервые приобретает оружие, так и тех, кто им уже им владеет, за исключением военных.

В случае если у человека будут выявлены противопоказания для владения оружием, он должен будет незамедлительно сдать выданную ему лицензию. Все медицинские заключения будут внесены в электронный реестр, к которому будет иметь доступ Росгвардия.

Проект закона, ужесточающего контроль за выдачей медицинского заключения, необходимого для оформления разрешения на оружие, был внесён в Госдуму Общественной палатой 17 мая. По мнению авторов инициативы, необходимо внести изменения в постановление правительства РФ, утверждающих перечень заболеваний, при которых владение оружием противопоказано. Они пояснили, что сейчас при широком круге расстройств, которые создают серьёзные риски, отказать в праве на владение оружием по медицинским показаниям нельзя, если только гражданин не находится под диспансерным наблюдением.