Госдума приняла закон об ужесточении госконтроля за оборотом оружия

Госдума на пленарном заседании 9 июня приняла закон, ужесточающий госконтроль за оборотом оружия. Как пишет «Парламентская газета», если документ поддержит Совет Федерации и подпишет президент, то медосмотр граждан для приобретения оружия будут проводить только государственные и муниципальные медорганизации.
В него будет
В случае если у человека будут выявлены противопоказания для владения оружием, он должен будет незамедлительно сдать выданную ему лицензию. Все медицинские заключения будут внесены в электронный реестр, к которому будет иметь доступ Росгвардия.
Проект закона, ужесточающего контроль за выдачей медицинского заключения, необходимого для оформления разрешения на оружие, был внесён в Госдуму Общественной палатой 17 мая. По мнению авторов инициативы, необходимо внести изменения в постановление правительства РФ, утверждающих перечень заболеваний, при которых владение оружием противопоказано. Они пояснили, что сейчас при широком круге расстройств, которые создают серьёзные риски, отказать в праве на владение оружием по медицинским показаниям нельзя, если только гражданин не находится под диспансерным наблюдением.