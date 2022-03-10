Госдума одобрила поправку о создании реестра физлиц-иноагентов

Государственная Дума одобрила поправку, согласно которой в России будет создан единый реестр сведений о физических лицах, которые выполняют функции иностранного агента или связаны с иноагентами. Как пишет «Интерфакс», поправка рассматривается в рамках второго чтения законопроекта о дистанционном электронном голосовании в России.

Минюст будет вести реестр, куда будут включены физические лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, а также граждане, которые были работниками или членами НКО и общественных объединений-иноагентов. Также в реестр включат учредителей, руководителей и работников иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и физлиц, ведущих политическую деятельность и получавших деньги или имущественную помощь от иноагентов.

Поправки в закон также конкретизируют требования к участию иноагентов и аффилированных с ними граждан в выборах в России. В частности, агитационные материалы, в которых упоминаются иноагенты или приводятся их высказывания, должны будут помечаться соответствующим образом. Партия, выдвигающая кандидата-иноагента или связанного с ним гражданина, должна будет указать это в своей агитации.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина призвала «разработать и принять» закон по иноагентам, который строго регламентировал бы их деятельность в России. По её мнению, власти должны приготовиться к «резкому росту попыток дестабилизации внутри страны, в особенности на приграничных территориях и в «просвещённых столицах».