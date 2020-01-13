https://static.news.ru/photo/584bd2e8-3606-11ea-b852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума может запретить изымать домашних животных в счёт уплаты долгов. Законопроект предполагается внести на весенней сессии, сообщил глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сейчас идёт формирование документа, который учтёт реалии принятого в 2019 года закона «Об ответственном обращении с животными», уточнил он.

Отношение, <...> что домашние животные являются имуществом, является устаревшим, поскольку принят базовый закон, согласно которому животное признается существом чувствующим, ощущающим страдание, боль и так далее. Это уже не вещь, — цитирует Бурматова ТАСС.

По словам депутата, готовящиеся поправки в законодательство будут касаться только изъятия животных у физических лиц.

Ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, зоозащитники обнаружили дом, в котором оказались заперты несколько кошек и собак. Выяснилось, что соцслужба отправила пожилую хозяйку в дом престарелых, а о питомцах никто не позаботился. Некоторые к моменту обнаружения погибли, оставшиеся от голода начали грызть друг друга.