https://static.news.ru/photo/642fe99a-35f3-11ea-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зоозащитники занимаются спасением животных, обнаруженных в заброшенной постройке под Красноряском.

Накануне активисты наткнулись на дом, в котором оказались заперты кошки и собаки. Многие из них были обглоданные, поскольку от голода пытались есть друг друга. Некоторые были уже мертвы.

Спасти удалось пять кошек и пять собак, их отвезли в ветклинику и отдали на передержку. Однако часть животных всё ещё остаётся в доме, пишет «МК» в Красноярске.

Пожилую владелицу дома перед Новым годом отвезли в больницу, больше о ней ничего не известно. По версии зоозащитницы Юлии Плотниковой, кошек и собак могли специально приходить туда убивать, поскольку один труп был забитый, а другие собаки «спрятались по углам и не давались в руки».

После случившегося Плотниковой заинтересовалась полиция. Правоохранители обвинили зоозащитницу в проникновении в чужой дом.

Ранее жители СНТ «Защитник» под Ростовом-на-Дону рассказали в соцсетях о жестокой расправе над собакой и её щенком. В новогодние каникулы неизвестные специально проехали по ним на автомобиле. У щенка оказались перебиты позвонки, а его мать сбили насмерть, писал NEWS.ru.