https://static.news.ru/photo/a129fb16-3093-11ea-9dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители СНТ «Защитник» под Ростовом-на-Дону рассказали в соцсетях о жестокой расправе над собакой и её щенком. В новогодние каникулы неизвестные специально проехали по ним на автомобиле.

Пост появился в группе «Это Ростов-на-Дону» во «ВКонтакте». Пользователи рассказали о живодёрах и написали, что мать сбили насмерть, а у щенка перебиты позвонки.

Мы подкармливаем, но сами не в силах помочь. Собака очень хорошая, никого не трогала, очень добрая и очень жалко его, — рассказали местные жители.

Ростовчане возмущены такой жестокостью и обещают, что совершившим расправу над животными обязательно воздастся. Многие обратили внимание, что щенка в таком состоянии гуманнее усыпить, а не бросать умирать в мучениях.

Как писал NEWS.ru, ранее общественники и зоозащитники Украины потребовали жёстко наказать чиновника, который привязал собаку к автомобилю и протащил её по дороге. Инцидент произошёл в Хмельницкой области.