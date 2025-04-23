Горшочек, вари! 3 чудо-рецепта из духовки — семья сбегается на аромат

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Если хочется уюта и вкусного домашнего ужина без лишней суеты — попробуйте запечь еду в горшочках. Такие блюда получаются ароматными, с насыщенным вкусом и готовятся практически без вашего участия. Вот 3 проверенных рецепта на каждый день.

Горшочки с мясом и картошкой

Нарежьте картофель, морковь, лук и свинину кубиками. Сложите всё слоями в горшочки, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и немного воды или бульона. Запекайте под крышкой 60 минут при 180 °C.

Горшочки с курицей и рисом

Обжарьте куриное филе до золотистой корочки. Выложите в горшочки вместе с сырым рисом, морковью и болгарским перцем. Залейте водой с любимыми специями. Готовьте 50–60 минут при 180 °C.

Горшочки с грибами и сметаной

Жареные шампиньоны, отварной картофель и лук перемешайте со сметаной, солью и специями. Разложите по горшочкам и запекайте 40–45 минут. Можно добавить сыр сверху за 10 минут до готовности.

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