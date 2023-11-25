Google начнет удалять аккаунты некоторых пользователей Google сообщил об удалении аккаунтов неактивных пользователей

Фото: Daniel Tsang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Google обновил политику в отношении неактивных учетных записей, сообщается в блоге компании. Согласно новым правилам, все соответствующие аккаунты начнут удалять с 1 декабря. Решение компании продиктовано намерением повысить безопасность пользователей. В сообщении уточняется, что неактивные аккаунты в 10 раз уязвимее.

Наш внутренний анализ показывает, что у заброшенных аккаунтов как минимум в 10 раз меньше шансов пройти двухэтапную верификацию, чем у активных аккаунтов. Это означает, что эти учетные записи часто уязвимы, и как только учетная запись скомпрометирована, она может быть использована для чего угодно — от кражи личных данных до распространения нежелательного или даже вредоносного контента, такого как спам, — отметили в компании.

Новые правила затронут владельцев почты Gmail, сервиса для создания документов Docs, хранилища Drive, сервиса аудиозвонков и видеоконференций Meet, планировщика Calendar, а также фотохостинга Google Photos. Неактивными будут признаны аккаунты, держатели которых не входили в них на протяжении последних двух лет.

Несколькими днями ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей. Причиной стал отказ компании удалить недостоверные данные о специальной военной операции.