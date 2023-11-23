Google оштрафовали в России за отказ удалить фейки об СВО Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки об СВО

Фото: Daniel Tsang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки про специальную военную операцию, передает РИА Новости. Поясняется, что речь идет о роликах, в которых содержалась недостоверная информация о ВС РФ, мобилизации и применении ядерного оружия.

Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения <...> назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей, — огласила решение судья Марина Орлова.

В конце ноября суд рассмотрит дело о повторном нарушении, связанном с неудалением запрещенного контента. Компании грозит третий оборотный штраф в размере десятой части годового дохода.

В конце октября суд предупреждал, что Google в России грозит новый штраф в размере 10% выручки за повторный отказ удалить запрещенные данные. До этого Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией.

Уже 14 ноября суд оштрафовал Google на 15 млн рублей. Компанию обвинили в повторном отказе локализовать личные данные россиян в России.

При этом замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин объяснил, что видеохостинг YouTube до сих пор не заблокирован, так как это сложно технологически реализовать. По его словам, после ограничения работы других платформ «социальные эффекты были минимальные».