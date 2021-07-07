Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID в Москве

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, но в столице наблюдается некоторое снижение заболеваемости.

В 82 регионах страны заболеваемость растёт, но некоторое снижение мы видим только в Москве, — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она добавила, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. Эту практику порекомендовали продолжить.

Однако эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели в России зарегистрированы 162,4 тысячи случаев заболевания.

Ранее Голикова поправила Путина, который в ходе своей прямой линии заявил, что после получения вакцины от коронавируса болеют 10% пациентов.

Вице-премьер через ведущую передала, что на самом деле COVID-19 после прививки болеют только 2%. Путин согласился со словами вице-премьера.