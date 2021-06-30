Голикова поправила Путина на прямой линии

Зампред правительства Татьяна Голикова поправила президента Владимира Путина, который в ходе своей прямой линии заявил, что после получения вакцины от коронавируса болеют 10% пациентов.

Вице-премьер через ведущую передала, что на самом деле COVID-19 после прививки болеют только 2%. Ведущая спросила, кому верить.

Голиковой. Она знает, о чём говорит, — ответил глава государства.

Также Путин рассказал, что вакцинировался «Спутником V». По его словам, вечером после укола температура поднялась до 37,2. Утром градусник показывал уже 36,6.

Прямая линия стартовала 30 июня, в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

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