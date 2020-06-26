Голикова рассказала подробности о сдаче ЕГЭ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/79b72384-b7d8-11ea-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). По её оценкам, его будут сдавать 620,5 тысячи из 710 тысяч выпускников 2020 года. Число участников ЕГЭ с ограниченными возможностями составляет 6592 человека.

В 2019–​2020 учебном году завершили обучение по программам основного общего образования 1 миллион 342 тысячи учащихся 9-х классов, по программам среднего общего образования — 710 тысяч учащихся 11-х классов, — цитирует её РИА Новости.

Также она напомнила представителям Рособрнадзора, Минпросвещения и Роспотребнадзора о необходимости обеспечивать мониторинг подготовки субъектов к проведению экзамена. Голикова подчеркнула важность учёта эпидемиологической ситуации.

Об изменениях в расписании ЕГЭ стало известно в марте 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая захлестнула весь мир. Досрочный этап ЕГЭ был перенесён на июнь.

Как информировал NEWS.ru, задания для ЕГЭ-2020 не будут упрощать из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделала руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).