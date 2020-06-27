Голикова рассказала о начале пандемии COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/eb2fbcee-b92f-11ea-86b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о начале пандемии коронавируса в РФ, отметила, что первые месяцы были самыми страшными.

Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы всё это очень эмоционально переживали, — рассказала политик в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, властям пришлось экстренно принимать некоторые решения, чтобы обезопасить граждан России.

К 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%). В России выявлено более 627 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении более 393 тысяч человек. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.

17 июня главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что многие регионы РФ демонстрируют «серьёзное динамическое снижение» по заболеваемости COVID-19. Сразу после такой оценки независимые аналитики открытых данных по эпидемии начали выкладывать в Сеть графики, наглядно иллюстрирующие ситуацию в регионах. По их аналитике выходило, что, безусловно, на спад эпидемия в настоящее время идёт только в семи регионах: Москве, Калмыкии, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях. Причём во многих субъектах Федерации уже начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского «за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга». Кроме того, пять медработников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Нижегородской областей удостоены звания Герой Труда Российской Федерации.