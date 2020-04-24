Голикова доложит президенту и премьеру об идеях вирусологов

https://static.news.ru/photo/09379a62-8655-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с вирусологами пообещала, что доложит об их идеях по ограничительным мерам в связи с коронавирусом президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Голикова отметила, что после совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой доложит главе государства и премьеру также о предложениях вирусологов по стратегии постепенного выхода из карантинных мер.

В России на 24 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 36 892.

Как писал NEWS.ru, на совещании с вице-премьером Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев предложил продлить ограничительные меры в России как минимум до 12 мая.