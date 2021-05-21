Глумились над гостями: московская чиновница рассказала об отдыхе в Крыму

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Московская чиновница провела майские праздники в Крыму и описала пребывание там фразой «отвратительный сервис в пафосных интерьерах». Свой отзыв она разместила на странице в Facebook.

Первый замглавы департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова отдыхала с семьёй в курортном районе Мисхор. Выбор пал на пятизвёздочный бутик-отель. Причём чиновница приезжала на место за несколько месяцев до поездки, посмотрела номер и оплатила проживание. По приезде оказалось, что забронированные комнаты заняты, поэтому семье пришлось размещаться в номере с видом на шумную стройку.

Семья попыталась решить проблему на ресепшене, однако выяснилось, что за стойкой сидит повар, который «ничего не знает».

Это надо уметь — полностью провалить управление 9 номерами! И глумиться над гостями, испытывая наслаждение, — написала Александрова.

Она также раскритиковала сервис местных ресторанов. Ей не понравились долгое ожидание и качество еды с волосами, которые попались в тарелке.

Стакан воды, кофе и любое блюдо — минимум 40 минут ожидания. Хлеб могут подать, когда уже десерты съели. В меню напишут «белые грибы, пармезан», а подают шампиньоны и российский сыр, — подчеркнула чиновница.

Ранее стало известно, что российская туристка отправилась в Крым и описала свой майский отдых в гостинице фразой «прошлый век». Туристка отметила, что забронировала гостиницу за три дня до поездки. За проживание там без питания отдала 13,3 тысячи рублей за семь ночей. Кондиционер, холодильник и телевизор в номере были, а чайник и фен ей пришлось «выбивать» на ресепшене.