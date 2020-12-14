Глобальный сбой произошёл у «Ростелекома»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

У российской телекоммуникационной компании «Ростелеком» произошёл глобальный сбой. По отчётам пользователей, проблемы наблюдаются с 9:54 мск

Согласно данным Downdetector, сбой фиксируется по всей стране. 92% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% возникли проблемы с телевидением, ещё у 1% - проблемы с телефонной связью.

Компания предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и др.

Накануне глобальный сбой произошёл в работе видеохостинга YouTube. Как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о проблемах днём 14 декабря. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине. Также незначительные проблемы были зафиксированы в работе Gmail, поиска Google, магазина Google Play и карт Google.

Несколькими днями ранее, 11 декабря, произошёл в работе Spotify. Основная масса жалоб поступала от пользователей из Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов.