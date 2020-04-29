Главврач Коммунарки поддержал сохранение ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/23316dde-8a52-11ea-958d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна сохранить ограничительные меры, даже если количество заражённых коронавирусом пойдёт на спад. Такое мнение высказал главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Проанализировали 52 смертельных исходов к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина, — написал врач в Facebook.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса в стране закрыты культурные и развлекательные заведения, общепит и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиянам разрешено выходить на улицу для прогулок с собакой, в ближайший магазин и аптеку, чтобы выкинуть мусор и для обращения за медицинской помощью.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что угроза коронавируса ещё не миновала.