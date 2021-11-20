Главу подразделения УМВД в Забайкалье обвинили в превышении полномочий
Сергей Попов
Сергей Попов
09:38, 22 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Управление СКР по Забайкальскому краю предъявило обвинение в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по региону. По ходатайству следствия он заключён под стражу, сообщается на сайте ведомства.
Вторым фигурантом дела является старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Он находится под домашним арестом.
Обвиняемые, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями, — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники СКР проводят следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершённого преступления.
Ранее сообщалось, что по делу о превышении полномочий был задержан бывший глава управления МВД Камчатского края Михаил Киселёв. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что позиция МВД состоит в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на занимаемые ими должности и имиджевые потери для самого ведомства.