Главу подразделения УМВД в Забайкалье обвинили в превышении полномочий

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Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Документ есть в электронной базе данных ГД, он подразумевает поправки в 4-ю статью федерального закона «О средствах массовой информации». Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда конфликтов, связанных с драками в Москве.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в...