Главный онколог Минздрава оценил запас лекарств от рака в России Главный онколог Минздрава Каприн заявил о достаточном количестве лекарств от рака

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкционное давление на Россию не повлияло на доступность онкологических препаратов, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, медикаментов хватает, а доставкой новых готовы заняться Турция, Индия и Китай.

Несмотря на то что мы переживали, что будет уменьшение поступлений количества препаратов, пока они есть. Но очень активно выходят на рынок наши коллеги из азиатских стран. <...> Это не только Китай, не только Индия, но здорово вышла Турция, — подчеркнул Каприн.

Он добавил, что в России все равно сохраняется требование продолжать разработку и выпуск своих дженериков (аналогов).

Ранее сообщалось, что в больницах Москвы начнут реализовывать пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. В исследовании примут участие Московская городская онкологическая больница № 62 и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова.

Врачи-патоморфологи двух онкобольниц должны будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат исследований, проведенных при помощи тестируемых сервисов. По результатам исследования будет выбран лучший сервис, который внедрят во все онкобольницы столицы.