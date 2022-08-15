Искусственный интеллект начнут внедрять в больницы для диагностики рака В больницах Москвы начнут диагностировать рак с помощью искусственного интеллекта

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В больницах Москвы начнут реализовывать пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. В исследовании примут участие Московская городская онкологическая больница № 62 и Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, пишет РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики — в двух городских онкобольницах № 1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова уточнила, что в пилотном проекте принимают участие сервисы трех российских разработчиков. Врачи-патоморфологи двух онкобольниц должны будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат исследований, проведенных при помощи тестируемых сервисов. По результатам исследования будет выбран лучший сервис, который внедрят во все онкобольницы столицы.

Ранее стало известно, что российские учёные разработали чип на фотонных микросхемах, позволяющий диагностировать рак на ранних стадиях на дому. Прототип биосенсора создали исследователи из НИТУ МИСиС, Московского педагогического государственного университета и Сколковского института науки и технологий. На одном чипе можно проводить больше тысячи тестов, он также поможет выявлять вирусные заболевания.