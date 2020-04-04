Главный нарколог РФ предложил временно запретить продажу крепкого алкоголя

https://static.news.ru/photo/3d60f502-765d-11ea-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажу крепкого алкоголя на территории России на время нерабочих дней стоит ограничить. С таким предложением выступил главный нарколог страны Евгений Брюн.

Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России, — заявил Брюн журналистам «Интерфакса».

Нарколог позитивно оценил введение сухого закона в некоторых районах Якутии и Забайкальском крае. По его словам, якуты и другие коренные народы Сибири имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь.

Брюн считает, что люди закупают алкоголь на будущее, как и гречку. По его мнению, в популяции не так много злостных пьяниц, которых никакие ограничения по продаже алкоголя не остановят.

Главный нарколог подчеркнул, что увеличение продажи алкоголя не окажет какого-то влияния на статистику заболеваемости алкоголизмом.

Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность, — заявил главный нарколог.

NEWS.ru писал, что ограничения на продажу алкоголя в ряде регионов России могут привести к росту безработицы и расцвету теневого рынка. Так считают эксперты.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил,что в марте увеличились продажи водки и коньяка на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на пиво вырос на 5%, а на вино — на 10%.