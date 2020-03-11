https://static.news.ru/photo/1fbab8f6-6390-11ea-924f-fa163e074e61_660.jpg Сардана Авксентьева Фото: facebook.com/sardanaavksentieva

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что после скандала с массовым усыплением животных в муниципальном пункте передержки ей стали угрожать расправой в соцсетях.

По словам главы администрации, неизвестные пригрозили отрубить ей голову лопатой, а тело положить в контейнер с мёртвыми собаками.

Авксентьева добавила, что жаловаться в полицию не станет и ограничится только блокировкой аккаунтов, с которых поступают негативные сообщения.

Делаю это ровно для того, чтобы не допускать вражды и розни. И не допускать преследования в первую очередь тех людей, которые в эмоциях высказывают такие угрозы и оскорбления, — цитирует градоначальницу РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что зоозащитники нашли в пункте передержки более сотни трупов собак и кошек с перерезанным горлом. Работники организации заявили, что животные были убиты по распоряжению якутского департамента ветеринарии. В ведомстве заявили, что речь шла о рекомендации усыплять больных бешенством и подозрительных животных, необходимости в массовом убийстве не было.