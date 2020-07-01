Глава ВЦИОМ рассказал, почему в России развит спонтанный туризм

https://static.news.ru/photo/32b2522a-bc46-11ea-92c0-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фёдоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России больше, чем в других странах развит спонтанный туризм. Связано это с тем, что у россиян нет привычки планировать отдых заранее. Об этом в кулуарах Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» рассказал корреспонденту NEWS.ru глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Есть некая российская специфика, она в том, что мы в отличие от европейцев хуже планируем и меньше планируем. Потому что жизнь наша часто перемежается кризисами разнообразными. Привычка упорядочивать всё и планировать нарабатывается, а потом раз и выясняется, что все планы снова нереализуемы. Поэтому наши планы и наша реальность не совпадают часто. Иногда ещё вступают такие дополнительные факторы, например, как инфляция. Резко всё подорожало, и ты уже не можешь себе позволить какое-то направление. У нас спонтанный, импульсный туризм больше развит, чем в других странах, - сообщил Фёдоров.

Туризм, на ряду с развлечениями, входит в категорию трат на которых россияне готовы экономить в кризис, но при этом в текущем году многие в основном отказываются от путешествий из-за закрытых границ и страха заразиться.

Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» прошёл в Уфе 30 июня. Форум стал первым офлайн-мероприятием международного формата после пандемии и собрал на своей площадке 85 экспертов: общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, учёных и архитекторов.

Ключевой секцией форума стало пленарное заседание «Государственное управление для людей», на котором обсуждались национальные проекты и комплексные программы развития благоустройства, индустрии гостеприимства и инвестиции в туристическую отрасль, перспективы строительной отрасли и возможности для бизнеса.