Глава ВЦИОМа раскрыл численность антипрививочников в России

Только 10–15% россиян можно назвать убеждёнными противниками вакцинации от коронавируса, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. По его словам, с этими людьми нет особого смысла разговаривать, потому что это люди с чётко выраженной позицией. Она могла сформироваться по разным причинам, в том числе из-за собственного негативного опыта.

Глава ВЦИОМа рассказал, что специалисты центра разработали научную сегментацию россиян по отношению в вакцинации и выявили три группы. Первая — это те, кто уже вакцинирован, их немало, порядка 38%. Другие две группы практически равны. 31% — это те, кто допускает для себя возможность вакцинироваться, но пока этого не сделал, и 31% — те, кто скорее не допускает такой вероятности.

Это все очень сложносоставные, сложносочинённые конструкции. Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами. Конечно, они есть, но их очень мало. И, конечно, навесить на них все грехи и объявить их виновниками того, что 60% россиян до сих пор не вакцинировано — ну это просто смешно. Убеждённых антипрививочников — 10–15%. С ними разговаривать смысла особого нет, потому что это люди с чётко выраженной позицией. Как уж она сформировалась, это другой вопрос. Может, есть собственный негативный опыт, неудачно сделали прививку себе или, не дай бог, детям. Поэтому таких людей не убедишь, никакие рациональные аргументы здесь не сработают, — пояснил Фёдоров.

Он подчеркнул, что работать нужно в первую очередь с теми, кто допускает возможность поставить прививку, но пока этого не сделал. Глава ВЦИОМа считает, что таких людей нужно убеждать.

С этой группой надо наладить нормальную дискуссию, неполитизированную, неэмоциональную. Без угроз и запугивания. Нам всем и так страшно. Одни боятся умереть от коронавируса, а другие боятся умереть от прививки. Разные страхи. И пытаться тех, кто боится прививки, запугивать смертью от коронавируса, контрпродуктивно. Нужен очень доходчивый, очень внимательный, уважительный разговор, — добавил руководитель исследовательского центра.

В ноябре российские учёные, в том числе глава создавшего «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступили за всеобщую обязательную вакцинацию как единственный способ остановить пандемию COVID-19. Однако в российском обществе довольно распространены антипрививочные настроения, подогреваемые в соцсетях и медиа в том числе с помощью сомнительных «теорий заговора», свободно циркулирующих, несмотря на установление уголовной ответственности за фейки.

Как следствие, по состоянию на 9 ноября в РФ привиты лишь 34% населения, по этому показателю страна находится на 97-м месте. NEWS.ru узнал, что введение обязательной иммунизации, скорее всего, потребует изменения нескольких федеральных законов, а также расширения национального прививочного календаря, который в разы меньше, чем в развитых странах, но правительство ещё три года назад отказалось расширять его.