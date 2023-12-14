Глава СЖР ответил на призыв Путина не пускать на передовую женщин-военкоров Глава СЖР Соловьев поддержал идею Путина не пускать женщин-военкоров на ЛБС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru поддержал идею президента РФ Владимира Путина не пускать на передовую в зоне СВО женщин-военкоров. Руководитель организации подчеркнул, что от вида «наших красавиц в бронежилетах, касках, по колено в грязи сердце сжимается».

Поддерживаю президента. У меня, как и у него, сердце сжимается, когда я вижу наших красавиц в бронежилетах, касках, по колено в грязи на передовой, рискующих жизнью. Но решение за руководителями редакций, телеканалов. Но там же не только те, кого мы видим по телевизору. Есть еще корреспонденты региональных и центральных газет, интернет-СМИ, — добавил Соловьев.

По его словам, профессия журналиста становится «кардинально женской». Соловьев объяснил, что все больше россиянок хотят стать в том числе военкорами.

Я очень много выступаю по стране на факультетах журналистики и вижу такую тенденцию — наша профессия становится кардинально женская. Когда я учился, было 50 на 50 парней и девушек. Сейчас подавляющее большинство на всех факультетах — это девушки. И они поголовно подходят и спрашивают, как стать военкором, — подытожил Соловьев.

Ранее Путин заявил, что женщин-военкоров нужно увести с передовой в зоне специальной военной операции. По его словам, «сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой».