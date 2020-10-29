Глава СПЧ призвал найти возможность вернуть детей в школы

https://static.news.ru/photo/1f8dab14-1a0a-11eb-acfa-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо найти такие форматы обучения во время пандемии при которых дети смогут по возможности ходить в школу, но риски заболеть коронавирусом при этом должны быть минимальными. Так считает лава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Большое число школ опять находится на дистанционке. Система пока работает по принципу «включить — выключить»: или все приходят в школу в обычном режиме, или все на удалёнке. В Москве чуть более тонкая система: часть детей учится в школе очно, часть детей — на удалёнке, — приводит слова Фадеева РИА Новости.

К четвергу в Москве подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные старшеклассники вернутся в школы при первой возможности.