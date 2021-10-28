Глава СКР потребовал повторно доложить ему о деле врача Сушкевич

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно сообщить ему о деле врача-неонатолога перинатального центра Калининграда Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца в роддоме. На текущий день она находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчинённых сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин попросил обосновать избрание для Сушкевич именно такой меры пресечения. Отмечается, что дело врача рассматривается в Московском областном суде.

Таким образом глава ведомства отреагировал на заявления главы Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля, который потребовал освободить до суда врача.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. При этом присяжные ранее оправдали калининградских медиков.