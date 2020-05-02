Глава Северной Осетии отказался отмечать конец Второй мировой 3 сентября

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не станет отмечать 3 сентября окончание Второй мировой войны, так как в этот день в регионе вспоминают жертв теракта в Беслане.
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Разве мы можем запрещать кому-то, например, на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Нет. Но в республике какой человек, у которого хоть немного есть сознания, может что-то праздновать в такой день? — заявил Битаров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 апреля глава РФ Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. До этого памятным днём было 2 сентября.
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