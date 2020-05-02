Глава Северной Осетии отказался отмечать конец Второй мировой 3 сентября

https://static.news.ru/photo/ef0bf944-8c80-11ea-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не станет отмечать 3 сентября окончание Второй мировой войны, так как в этот день в регионе вспоминают жертв теракта в Беслане.

Об этом сообщает издание «Подъём» в своём Telegram-канале. По словам главы республики, он относится с пониманием к празднованию этой даты в других регионах, однако в Северной Осетии проведение праздничных мероприятий в этот день недопустимо.

Разве мы можем запрещать кому-то, например, на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Нет. Но в республике какой человек, у которого хоть немного есть сознания, может что-то праздновать в такой день? — заявил Битаров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 апреля глава РФ Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. До этого памятным днём было 2 сентября.