Глава РФ подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

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Глава РФ Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. До этого в памятным днём было 2 сентября.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат приняли 14 апреля. Теперь новый День воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», говорится в поправке. Ранее в тексте была прописана дата 2 сентября 1945 года.

В пояснительной записке говорилось, что победа СССР над Японией внесла решающий вклад в завершение конфликта. Более 300 тысяч советских граждан были награждены за подвиги и боевые отличия в ходе противостояния с Токио.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии приняли решение открыть России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны. Эти документы хранятся в архиве города Кобленц.