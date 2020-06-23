Глава Ростуризма призвала россиян выбирать для отдыха не только юг

https://static.news.ru/photo/1b7d417a-b58c-11ea-ad71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В России помимо южных морских курортов множество природных объектов, которые могут составить им достойную конкуренцию. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Давайте не будем забывать про такие прекрасные, замечательные направления с великолепной природой, как Алтай, Хакасия, Карелия, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что туристов ждут такие регионы, как Тверская, Ярославская, Нижегородская область и Республика Татарстан. Кроме того, можно путешествовать по Кавказу. Для тех, кто живёт за Уралом, доступен Дальний Восток. Догузова добавила, что восстановлено воздушное сообщение с Калининградом.

Границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Как писал NEWS.ru, Россия может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.