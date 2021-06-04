Глава NASA приедет в Россию

https://static.news.ru/photo/a5010d9a-c55e-11eb-8c2d-96000091f725_660.jpg Билл Нельсон Фото: Graeme Jennings /POOL/ТАСС

Глава NASA Билл Нельсон принял приглашение гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина приехать в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Глава Роскосмоса пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято, — цитирует сообщение ТАСС.

Такое решeние Нельсон принял по итогам телефонных переговоров с Рогозиным. Стороны обсуждали вопроc готовности России продолжать участие в проекте Международной космической cтанции (МКС). Ранее Нельсон в ходе выступления перед cотрудниками NASA в штабе организации признался, что надеется на то, что роcсияне «покрепче задумаются, прежде чем выйти из сотрудничеcтва» с США.

Ранее Рогозин сообщил, что попросит нового главу NASA Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении предприятий России.