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Глава NASA приедет в Россию

20:49, 04 июня 2021
Билл Нельсон Билл Нельсон Фото: Graeme Jennings /POOL/ТАСС

Глава NASA Билл Нельсон принял приглашение гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина приехать в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Глава Роскосмоса пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято, — цитирует сообщение ТАСС.

Такое решeние Нельсон принял по итогам телефонных переговоров с Рогозиным. Стороны обсуждали вопроc готовности России продолжать участие в проекте Международной космической cтанции (МКС). Ранее Нельсон в ходе выступления перед cотрудниками NASA в штабе организации признался, что надеется на то, что роcсияне «покрепче задумаются, прежде чем выйти из сотрудничеcтва» с США.

Ранее Рогозин сообщил, что попросит нового главу NASA Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении предприятий России.

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