Глава Минздрава рассказал об опасности самолечения при COVID-19

https://static.news.ru/photo/1e57e2a8-8d62-11ea-b243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Латюхов/NEWS.ru

Россияне, пытающиеся самостоятельно вылечиться от COVID-19, усугубляют своё положение, после чего попадают в медицинские учреждения в крайне тяжёлом состоянии. Такое мнение высказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждёт, ну, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот, к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он призвал граждан РФ ответственнее относиться к своему здоровью.

Как писал NEWS.ru, российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия. Уже начались её испытания в тестовом режиме на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщили в депздраве Москвы, терапия проводится с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия.