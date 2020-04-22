Глава Минздрава назвал процент смертности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/8a8cd502-8491-11ea-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что смертность от коронавируса в России составляет менее одного процента.

К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов, общий показатель смертности составляет менее 1%, — приводит его слова ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что это один из самых низких показателей в мире.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.