Глава центра Гамалеи раскрыл подробности третьего этапа испытаний вакцины

https://static.news.ru/photo/79c5b338-dec3-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, как будет проходить третий этап испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V».

У добровольцев в первый день возьмут анализ крови, «чтобы была точка отсчёта, чтобы сравнивать прирост антител». Затем последуют ещё два забора крови — через 21 день после первой вакцинации и через такой же срок после второй прививки. Кроме того, добровольцев не станут госпитализировать.

Все будут из дома приходить и домой уходить, — пояснил Гинцбург ТАСС.

Он также отметил, что всех участников третьей фазы испытаний препарата застрахуют и они получат компенсацию.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала её на себе. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Как ранее писал NEWS.ru, первыми вакцину получат российские регионы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При вакцинации помимо вспышки в регионах будут учитываться риски контакта человека с коронавирусными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и другие. Тем, кто уже перенёс болезнь, ставить прививку не будут.