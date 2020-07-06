ГИТИС составит список неадекватных абитуриентов для творческих вузов

https://static.news.ru/photo/adc438cc-bfb4-11ea-b646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский заявил, что вуз составит список абитуриентов, которые при поступлении вели себя неадекватно.

Отмечается, что Заславский принял такое решение после прослушиваний, во время которых комиссия столкнулась с опасным поведением абитуриентов. Список передадут другим вузам, поскольку, как правило, те, кто пытаются поступить в ГИТИС, одновременно подают документы в ВГИК, ВТУ им. Щепкина, Театральный институт им. Бориса Щукина и Школу-студию МХАТ, сообщает ТАСС.

Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом, — цитирует его агентство.

Заславский добавил, что кроме опасности поведения таких поступающих, их выступления выглядят вторично и «неталантливо».

Среди тех, кто попали в «список неадекватов» — молодой человек, который представил трюк с выстрелом себе в грудь, девушка, которая попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика и трое человек, у которых на входе были изъяты ножи. При этом в ГИТИСе после произошедшего были усилены меры безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, Ева Карицкая, супруга популярного рэп-исполнителя Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, заявила, что неадекватное поведение мужа угрожает благополучию их семьи и он нуждается в помощи профессионалов. В частности, Павел громко включает музыку несмотря на то, что его сын спит. Звуки из квартиры Техника слышны и соседям.