Гинеколог развеяла популярные мифы о беременности Гинеколог Исаева: невозможно определить пол ребенка по форме живота матери

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Одним из самых популярных мифов о беременности является поверье, что пол будущего ребенка можно определить по форме живота матери, однако в действительности это невозможно, рассказала в беседе с изданием «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Эльвира Исаева. По ее словам, форма живота является индивидуальной особенностью женщины, и мнение, что если живот острый и торчит вперед, то родится мальчик, а если живот более округлый, то будет девочка, не имеет никакой связи с реальностью.

Форма живота беременной женщины зависит <...> от размера матки и самого плода, а также от количества околоплодных вод. Важно и состояние мягких тканей женщины, которые находятся в этой области: жировой ткани, прямых мышц живота и кожи, — пояснила специалист.

Форма живота также зависит от размеров таза женщины и от предлежания плода, добавила акушер-гинеколог.

Еще одним распространенным суеверием, по словам врача, является мнение, что если беременная занимается шитьем и вязанием, то это якобы увеличивает риск обвития пуповиной шеи будущего ребенка. Как подчеркнула эксперт, увлечения женщины никак не связаны с обвитием плода пуповиной. Ручная работа, напротив, благоприятно сказывается на психологическом состоянии будущей матери.

Многочисленные мифы, связанные с беременностью, могут быть как безобидными суевериями, так и бессмысленными запретами, которые вносят в жизнь женщины ненужную тревожность и дискомфорт, резюмировала Исаева.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Шарапова предупредила об опасности самостоятельных родов в домашних условиях. По ее словам, существует риск столкнуться с интенсивным кровотечением и затруднениями при продвижении плода по родовому каналу.