Гинеколог предупредила об опасности родов дома Врач Шарапова: роды дома могут привести к интенсивному кровотечению

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Проводить роды в домашних условиях опасно: существует риск столкнуться с интенсивным кровотечением и затруднениями при продвижении плода по родовому каналу, предупредила акушер-гинеколог Ольга Шарапова. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что в обеих ситуациях потребуется помощь квалифицированных врачей.

Рожать дома опасно и бессмысленно. <...> Если малыш крупный, могут быть затруднения при продвижении по родовому каналу, он может неправильно повернуться и оказаться в поперечном положении. Без квалифицированной помощи в этих случаях просто не обойтись, — пояснила Шарапова.

Осложнения могут возникнуть и при легко протекающей беременности. Чтобы обезопасить себя и ребенка, лучше отправиться в родильный дом, где в том числе есть взрослые и детские реанимационные койки, посоветовала гинеколог. Она отметила, что палаты в современных больницах максимально приближены к домашней обстановке.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что употребление кофе и мяса может быть опасно для беременных женщин. По словам специалиста, эти продукты грозят не только здоровью будущей мамы, но и малышу.