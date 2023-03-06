Гинеколог развенчала популярные мифы о беременности Гинеколог Фисун объяснила, что пол ребенка не зависит от токсикоза

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Пол ребенка не зависит от токсикоза, развенчала один из самых популярных мифов о беременности заведующая филиалом № 2 ГКБ им В.В. Виноградова Депздрава Москвы Елена Фисун. Она объяснила Lenta.ru, что токсикоз проявляется на фоне состояния здоровья будущей матери, а не из-за того, кто родится — девочка или мальчик.

В первую очередь развитие токсикоза зависит от состояния здоровья самой мамы, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта, ее психоэмоционального состояния, — пояснила акушер-гинеколог.

Специалист уточнила, что с полом ребенка не связан и размер живота, и положение ребенка внутри. Врач отметила, что способов предсказать или запрограммировать пол не существует. Кроме того, в период беременности не стоит поддаваться суевериям. Гинеколог рассказала, что к ним относятся отказ от стрижки во время вынашивания плода, от кофе и от секса.

В случае болей, дискомфорта, при появлении кровянистых выделений при половых контактах, а также при появлении зуда, жжения во влагалище необходимо прекратить половые контакты и обратиться к врачу, — предупредила специалист.

Также во время сна врач советует выбирать такую позу, которая удобна самой беременной — все рекомендации, которые призывают спать в определенном положении, не имеют доказательств. Не существует и запрета на прививки от гриппа, их стоит делать в период эпидемиологического подъема заболеваемости. Прием обезболивающих и других препаратов следует согласовывать с врачом.

Гинеколог посоветовала полностью отказаться от алкоголя и курения еще в период планирования беременности. Она отметила, что информация о том, что бокал красного вина может быть полезен для женщины в положении, является еще одним мифом.

Хирург высшей категории Иван Руссу ранее призвал россиянок рожать до 30 лет. Он пояснил, что с возрастом могут ухудшаться проблемы со здоровьем, а также женщина может столкнуться с проблемами при зачатии ребенка.