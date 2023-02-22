Хирург призвал россиянок рожать до 30 лет Хирург Руссу предупредил о сложностях зачатия после 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После 30 лет женщина может столкнуться с проблемами при зачатии ребенка, поэтому рожать первенца лучше в возрасте от 23 до 27 лет, предупредил россиянок врач-хирург высшей категории Иван Руссу. По его словам, не стоит затягивать с материнством, ведь с возрастом проблемы со здоровьем только усугубляются, пишут СМИ.

Как врач я считаю оптимальным для рождения первенца 23–27 лет. Возможные проблемы со здоровьем, сложности с зачатием и вынашиванием — очевидно, что все это усугубляется с возрастом, — пояснил хирург.

По словам врача, стоит задуматься о рождении ребенка до 30 лет и с эстетической точки зрения. Хирург объяснил, что во время беременности кожа растягивается, а с возрастом уровень коллагена, который отвечает за упругость и красоту кожи, снижается. Поэтому риски растяжек и диастаза прямых мышц живота, из-за которого могут образоваться грыжи, увеличиваются.

Психолог и предприниматель Ирина Горбатова позицию хирурга не разделила. Она уточнила, что рожать нужно тогда, когда женщина чувствует себя готовой к беременности.

Идеальный возраст, чтобы стать родителями, не может наступить, его можно только почувствовать. И как только вы поймете, что хотите и готовы, это и будет тем самым моментом, — пояснила эксперт.

Акушер-гинеколог Мария Милютина ранее предупредила о росте материнской смертности и возникновении неразвивающейся беременности у переболевших COVID-19. По ее словам, у врачей пока нет точных данных насчет влияния коронавируса на функциональный резерв яичника.