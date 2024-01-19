Гинеколог назвала самые ранние признаки беременности Врач Фисюк: вкусовые пристрастия могут измениться с первых дней беременности

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Одним из самых ранних признаков беременности являются изменения вкусовых пристрастий, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» акушер-гинеколог Виктория Фисюк. По ее словам, они могут проявиться уже в первые дни после задержки менструации.

Самый главный симптом беременности — это задержка менструации. Но очень часто меняются и вкусовые пристрастия — неожиданно появляется желание что-то съесть, например, соленый огурчик. Или же, наоборот, появляется отвращение к какой-то любимой еде, — пояснила врач.

Она уточнила, что подобные симптомы, как правило, проявляются, когда задержка месячных составляет 7-10 дней. Другими ранними признаками беременности являются тошнота, особенно по утрам, вздутие кишечника, учащение мочеиспускания, увеличение и болезненность молочных желез. Также у многих беременных на начальном этапе усиливается раздражительность, плаксивость, усталость и сонливость.

Подобные признаки являются поводом для проведения теста на беременность, подчеркнула специалист. Также можно сдать кровь на хорионический гонадотропин — этот анализ будет более надежным и точным. Обратиться к врачу лучше сразу после появления первых симптомов. Это нужно, чтобы исключить вероятность развития внематочной беременности.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала беременность одним из противопоказаний для крещенских купаний в проруби. Также, по ее словам, в этом обряде лучше не участвовать при наличии эндокринологических расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких.