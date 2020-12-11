Британскую вакцину AstraZeneca усовершенствуют благодаря «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/aefcac6e-3bac-11eb-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Британская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа AstraZeneca является недостаточно высокоэффективной. Однако недостатки европейской сыворотки могут быть исправлены благодаря добавлению второго компонента. Его возьмут у российского «Спутника V». Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны быть получены документы на третью вакцину.

Российские разработчики предложили британцам комбинировать вакцины в конце ноября. Позднее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что исследования работы AstraZeneca в комбинации со «Спутником V» планируют начать до конца 2020 года.

У них проблема — недостаточно высокая эффективность в эпидопыте. Её, очевидно, надо поднимать, используя второй компонент, двукратную надо вакцинацию делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два различных аденовируса, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Глава центра имени Гамалеи подчеркнул, что в ходе испытаний учёные возьмут один из аденовирусов российской сыворотки и понаблюдают за тем, будет ли прослеживаться усиление эффекта.

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая совместно с Оксфордским университетом вакцину, ранее сообщила, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Средний результат — 70,4%.

Как ранее писал NEWS.ru, ВОЗ хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе организации.