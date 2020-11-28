ВОЗ ожидает результатов тестирования AstraZeneca в малых дозах

https://static.news.ru/photo/64b63b18-317d-11eb-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая совместно с Оксфордским университетом вакцину ранее сообщила, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Учёные решили, что давая сначала меньшую дозу, они настроили организм на более эффективную иммунную реакцию.

Мы слышали от AstraZeneca, что они хотят провести полное испытание малых доз вакцины, чтобы лучше понять более высокую эффективность малых доз. Это будет приветствоваться, поскольку в текущих испытаниях изучается полная доза, — цитирует сообщение пресс-службы ВОЗ РИА Новости.

В организации подчеркнули, что надеются на публикацию полных данных о вакцине AstraZeneca. После их изучения можно будет лучше понять эффективность препарата. Пока же в ВОЗ не комментируют информацию, представленную компанией.

Вакцина компании AstraZeneca — один из 48 препаратов против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых в настоящий момент продолжаются.

Как писал NEWS.ru, в случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность в 70% — 90% по итогам промежуточных испытаний. Великобритания уже заказала 100 млн доз оксфордской вакцины, их будет достаточно для вакцинации большей части населения страны