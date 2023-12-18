Гидроэнергетик рассказал, за какой срок можно восстановить Каховскую ГЭС Гидроэнергетик Елистратов: на восстановление Каховской ГЭС могут уйти годы

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Восстановление Каховской ГЭС — очень сложная задача и на реализацию такого проекта может потребоваться несколько лет, сообщил NEWS.ru доктор технических наук профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПБПУ Виктор Елистратов. По его словам, электростанция получила колоссальные повреждения — практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

Восстановить плотину будет невероятно сложно для инженеров и строителей. Ее нужно будет сдвигать либо выше по течению, либо ниже. Что касается сроков, то на восстановление Каховской ГЭС уйдут годы, — сказал эксперт.

При этом он отметил, что у отечественных специалистов имеется значительный опыт таких работ, поскольку ими построено множество гидроузлов. Кроме того, имеется специальное оборудование, которое может быть использовано при восстановлении Каховской ГЭС.

Но для этого должны быть соответствующие условия. Пока ведутся боевые действия, ни о каких работах, разумеется, речи быть не может. Так как главное — это обеспечить безопасность, — заключил Елистратов.

Ранее предположение о том, что Каховская ГЭС, разрушенная обстрелами ВСУ, может быть восстановлена, высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, с помощью современных технологий можно будет возвести объект в короткие сроки. Он также добавил, что в ходе работ специалисты смогут ориентироваться на сохранившуюся в Москве проектную документацию ГЭС.