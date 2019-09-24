https://static.news.ru/photo/bcd87d34-deda-11e9-8f1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ремни безопасности в автобусах, в которых осуществляются групповые перевозки детей, станут обязательными с октября. Об этом сообщили в ГИБДД.

По информации ведомства , транспортные средства будут оснащать удерживающими конструкциями в обязательном порядке. Требование касается не только для междугородных, но и для пригородных и городских автобусов.

Помимо этого, перед началом движения автобуса и в процессе перевозки сопровождающие станут обязаны контролировать, пристегнуты ли дети. Вставать с мест и передвигаться по салону взрослые должны подросткам запрещать.

Изменится и ряд других положений, регламентирующих поездки детей. Так, с трёх лет до трёх месяцев сокращён срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение — только путешествия с ДТП. Сокращены и уточнены сроки уведомления Госавтоинспекции о предстоящих перевозках. Скорректированы требования и к водителям.

Новые требования к организации детских поездок в автобусах, как писал News.ru, утвердил председатель правительства Дмитрий Медведев. Одной их самых обсуждаемых мер стали ремни безопасности. Это потребует массовой модернизации транспортных средств.