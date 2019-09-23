https://static.news.ru/photo/bf4f3570-de09-11e9-b201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил новые требования к организации детских экскурсий в автобусах. Согласно документу, все несовершеннолетние должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.

По словам заместителя премьера Максима Акимова, ответственность за соблюдение этого правила лежит на сопровождающих взрослых, передаёт « Интерфакс ».

Кроме того, правила упрощают организацию коротких поездок.

В городах и пригороде теперь можно в более короткий срок уведомлять Госавтоинспекцию — не за двое суток, а за 24 часа, — отметил он.

Чиновник добавил, что власти сокращают число необходимых для перевозки документов.