Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил новые требования к организации детских экскурсий в автобусах. Согласно документу, все несовершеннолетние должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.
По словам заместителя премьера Максима Акимова, ответственность за соблюдение этого правила лежит на сопровождающих взрослых, передаёт «
Кроме того, правила упрощают организацию коротких поездок.
В городах и пригороде теперь можно в более короткий срок уведомлять Госавтоинспекцию — не за двое суток, а за 24 часа, — отметил он.
Чиновник добавил, что власти сокращают число необходимых для перевозки документов.
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