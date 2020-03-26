https://static.news.ru/photo/10f4312e-6f54-11ea-92a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Автошколы скорректируют графики выпускных экзаменов из-за вспышки коронавируса в России, заявили в Госавтоинспекции.

Будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп, — цитирует «Интерфакс» сообщение ГИБДД.

Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.

Президент Владимир Путин объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома. Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. Правительство РФ рекомендовало вводить ограничения во всех регионах.