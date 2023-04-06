Герпетолог объяснил, как себя вести при встрече с гадюкой Герпетолог Старков: если человек видит гадюку, значит, он в безопасности

Фото: Christoph Bosch/Global Look Press

Обыкновенная европейская гадюка

При встрече с гадюкой человеку ничего не надо делать — не бежать за ней, не пытаться поймать или ударить. Змея сама никогда не нападет, заявил NEWS.ru герпетолог, научный сотрудник лаборатории молекулярной токсинологии Института биоорганической химии РАН Владислав Старков. Эксперт добавил, что можно снять пресмыкающееся на фото- или видеокамеру.

Ничего с гадюкой делать не надо. Никаких погонь, попыток ударить, поймать, прогнать. Если видите эту змею, значит, вы в безопасности. Возьмите фотоаппарат, смартфон, сделайте снимок, снимите ролик и отправьте новостному каналу. Может, где-то есть вторая змея. Они сами не нападают, а кусают только тогда, когда на них случайно садятся, наступают, хватают вместе с хворостом во время сенокоса, пытаются их поймать, когда они греются и чувствуют угрозу, — добавил Старков.

По его словам, он заметил первую гадюку в Подмосковье 21 марта.

Ранее Telegram-канал «Москвач» опубликовал видеоролик с черной гадюкой, которая делает выпады в сторону оператора.

Врач-педиатр Азизбек Ботиров ранее заявил, что человеку, укушенному гадюкой, следует промыть рану под проточной водой и вызвать врачей. Он пояснил, что поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять. Кроме того, пострадавшему не стоит двигаться до приезда бригады медиков.

Иммунолог отметил, что ни в коем случае нельзя высасывать яд, так как можно отравиться вслед за пострадавшим. Кроме того, нельзя прижигать место укуса, разрезать рану, накладывать жгут, поскольку это чревато некрозом тканей.